"Є два сценарії": експосол України у США про подальшу допомогу з Штатів

Останнім часом не йдеться про фінансову підтримку з боку США. Скоріше обговорюється сама позиція Штатів — чи вона як раніше, чи зміниться.

Про це розповів Валерій Чалий, український дипломат, колишній надзвичайний і повноважний посол України у США, пише "Еспресо".

"Останній місяць не про гроші йдеться, а про позицію США зараз: чи вона буде така, яка була раніше, чи кардинально зміниться. Мій висновок наступний - є два сценарії. Перший, який для нас не дуже оптимістичний, це те, що зараз, звинувативши республіканців у тому, що вони не надали допомогу Україні, демократи й Джозеф Байден перекладуть відповідальність на них за те, що Україна не отримала все, що потрібно. І таким чином покажуть, що вони за таких умов, на жаль, неспроможні досягти того, що могло б бути перемогою. Це перший варіант, який, на жаль, я не списую", - розповів дипломат.

За словами Чалого, це означає, що, ймовірно, десь до літа наступного року в України будуть засоби для ведення подальших інтенсивних бойових дій. А далі засобів такої інтенсивності війни вже не буде, і це за умов, коли Путін і Росія навпаки хочуть підвищити інтенсивність.

"І другий сценарій, я б все-таки на нього сподівався, це те що, у Білого дому є розуміння, як вони можуть дотиснути пакет фінансування в Україні, і таким чином, почувши переконливі аргументи від президента України, йти на корекцію стратегії. Тобто те, як я казав, що все-таки у наступному році, можливо не до літа, можливо, пізніше, але примусити Путіна до переговорів. От таких є два сценарії, а все інше — це додаткові елементи. Деякі фактори, які з'являться наступними днями проявлять, куди цей маятник хитнеться", - резюмував Валерій Чалий.

Нагадаємо, сенат США, ймовірно, проголосує за військову допомогу Україні та Ізраїлю наприкінці грудня, оскільки тривають переговори щодо змін політики безпеки кордонів США, які будуть пов’язані з фінансуванням, заявив лідер сенатської більшості Чак Шумер.

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