Президент Італії заявив, що світова війна вже розпочалась

Наразі не тільки Україна захищається від російської агресії.

Президент Італії Серджо Маттарелла заявив, що наразі у світі вже відбувається світова війна, але вона йде частинами через велику кількість конфліктів.

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Про це інформує пресслужба адміністрації президента Італії.

Він заявив, що наразі не тільки Україна захищається від російської агресії.

"На жаль, ми маємо зазначити, що не тільки Київ усе ще захищається від неприйнятної російської агресії, а й багато інших регіонів нашої земної кулі наразі перебувають у більш небезпечному стані, ніж минулого року", - заявив президент.

Маттарелла зазначив, що атака на міжнародні правила, яка перевернула цінності, спричинила негативні наслідки в усіх областях земної кулі.

Він заявив що на Близькому Сході відбувається ескалація насильства після терористичної атаки ХАМАС на Ізраїль.

"Ситуацію в Газі керівництво ООН охарактеризувало як "апокаліптичну", і залишки територій, що перебувають під владою Палестинської національної адміністрації, також перебувають у лещатах важких страждань через насильство, якому піддаються люди", - додав він.

Президент Італії заявив, що російська агресія проти України продовжує завдавати великих страждань для цивільного населення і дуже негативно впливає на весь світ.

"Нас турбує шкода, яку завдають нашій планеті віруси або природні катастрофи, але ми маємо розуміти, що найбільша небезпека походить від жалюгідної поведінки деяких урядів, воєнізованих формувань і терористичних груп", - додав він.

Також президент Італії заявив про проникливість Папи Римського Франциска щодо світових конфліктів.

"Неможливо не визнати проникливість понтифіка Франциска, який десять років тому вперше заговорив про "світову війну по частинах". Це попередження, актуальне зараз як ніколи, не можна ігнорувати, воно закликає до більш усвідомленого прочитання реальності. Ці фрагменти війни, по суті, ризикують створити хибну перспективу, обдурити нашу здатність до аналізу та розуміння", - наголосив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що голова МЗС Дмитро Кулеба розповів про головні політичні завдання для України та союзників на наступний рік.

Крім того, ми раніше інформували, що наступного тижня Сенат США проголосує за допомогу для України.

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