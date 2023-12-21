Российские беспилотники снова атаковали Украину: ПВО работала в нескольких областях

В ночь на 21 декабря российские оккупанты снова атаковали Украину ударными БпЛА типа "Shahed".

В Воздушных силах Украины рассказали подробности.

Атака произошла по трем направлениям: Чауда – временно оккупированный Крым, Приморско-Ахтарск, Курск – РФ.

"Всего зафиксированы пуски 35 "Shahed-136/131", которые атаковали волнами в разное время, в период с 20:00 20 декабря по 03:30 21 декабря. Защитникам неба удалось сбить 34 из 35 выпущенных ударных БПЛА противника", — говорится в сообщении.

К отражению воздушного нападения привлечены тактическая авиация, зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

Противовоздушная оборона работала в Киевской, Днепропетровской, Винницкой, Черкасской, Херсонской, Запорожской, Николаевской, Хмельницкой, Сумской, Полтавской, Черниговской и Кировоградской областях.

Читайте также: