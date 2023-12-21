В перспективе это может привести к ослаблению энергетических санкций против Венесуэлы.

Власти Венесуэлы уволили около 20 оппозиционных деятелей и 10 граждан Соединенных Штатов в обмен на увольнение в США соратника президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

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Об этом сообщает Reuters со ссылкой на неназванных чиновников в США и Венесуэле.

Издание сообщает, что Соединенные штаты уволили колумбийского бизнесмена Алекса Сааба, который был помилован президентом Джо Байденом, после чего вернулся в качестве Венесуэлы.

Сааб был обвинен прокуратурой Соединенных Штатов в выводе около 350 миллионов долларов из Венесуэлы через Соединенные Штаты в рамках схемы, предполагавшей подкуп венесуэльских чиновников. Обвиняемый отвергает все обвинения.

В свою очередь в Венесуэле были освобождены из тюрьмы шесть американцев, которых США классифицировали как незаконно задержанных в Венесуэле, пока они возвращаются домой вместе еще с четырьмя отказавшимися гражданами Соединенных Штатов.

Кроме того, Венесуэла вернула в США беглого малайзийского бизнесмена Леонарда Гленна Фрэнсиса, известного как "Толстый Леонард", фигурирующий по делу о взяточничестве во ВМС США.

Соглашение между странами было достигнуто после многомесячных переговоров при посредничестве Катара. В Белом доме заявили, что если увидят прогресс в освобождении заключенных, то энергетические санкции против Каракаса могут быть ослаблены.

Напомним, ранее сообщалось, что друг Путина "на бумаге" аннексировал территорию соседнего государства, вспыхнет ли в мире еще одна война.

Кроме того, мы ранее информировали, что Россия не сможет запустить в Венесуэле завод по производству автоматов Калашникова.

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