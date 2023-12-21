США и Венесуэла провели обмен заключенными

В перспективе это может привести к ослаблению энергетических санкций против Венесуэлы.
Власти Венесуэлы уволили около 20 оппозиционных деятелей и 10 граждан Соединенных Штатов в обмен на увольнение в США соратника президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на неназванных чиновников в США и Венесуэле.
Издание сообщает, что Соединенные штаты уволили колумбийского бизнесмена Алекса Сааба, который был помилован президентом Джо Байденом, после чего вернулся в качестве Венесуэлы.
Сааб был обвинен прокуратурой Соединенных Штатов в выводе около 350 миллионов долларов из Венесуэлы через Соединенные Штаты в рамках схемы, предполагавшей подкуп венесуэльских чиновников. Обвиняемый отвергает все обвинения.
В свою очередь в Венесуэле были освобождены из тюрьмы шесть американцев, которых США классифицировали как незаконно задержанных в Венесуэле, пока они возвращаются домой вместе еще с четырьмя отказавшимися гражданами Соединенных Штатов.
Кроме того, Венесуэла вернула в США беглого малайзийского бизнесмена Леонарда Гленна Фрэнсиса, известного как "Толстый Леонард", фигурирующий по делу о взяточничестве во ВМС США.
Соглашение между странами было достигнуто после многомесячных переговоров при посредничестве Катара. В Белом доме заявили, что если увидят прогресс в освобождении заключенных, то энергетические санкции против Каракаса могут быть ослаблены.
Напомним, ранее сообщалось, что друг Путина "на бумаге" аннексировал территорию соседнего государства, вспыхнет ли в мире еще одна война.
Кроме того, мы ранее информировали, что Россия не сможет запустить в Венесуэле завод по производству автоматов Калашникова.
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