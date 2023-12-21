"Зависимости больше нет": Премьер Чехии сообщил неутешительную новость для Кремля

Действия чешских властей позволили стране избавиться от зависимости от энергоносителей РФ.

Премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что теперь его страна полностью избавилась от зависимости от газа из России.

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Об этом он сообщил у себя на странице в соцсети X.

Он заявил, что прошлой весной стране оказалась под серьезной угрозой из-за возможного дефицита природного газа. Поэтому могла пострадать энергетическая безопасность страны, поскольку страна была в значительной степени зависима от поставок энергоносителей из РФ.

"Мы не сомневались и сделали несколько важных шагов. Одним из них было открытие LNG-терминала в Нидерландах, который может покрыть значительную часть нашего потребления", — написал Фиала.

Чешский премьер отметил, что теперь страна полностью избавилась от зависимости виг газа из РФ.

Напомним, ранее сообщалось, что Чехия продлила мандат на обучение украинских военных до конца 2024 года.

Кроме того, мы ранее информировали, что президент Чехии напомнил Западу о невыполненных обещаниях перед Украиной.

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