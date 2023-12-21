Категория
Мир
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

"Зависимости больше нет": Премьер Чехии сообщил неутешительную новость для Кремля

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
1180
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
"Зависимости больше нет": Премьер Чехии сообщил неутешительную новость для Кремля

Премьер-министр Чехии Петр Фиала / Фото: Associated Press

Действия чешских властей позволили стране избавиться от зависимости от энергоносителей РФ.

Премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что теперь его страна полностью избавилась от зависимости от газа из России.

Об этом он сообщил у себя на странице в соцсети X.

Он заявил, что прошлой весной стране оказалась под серьезной угрозой из-за возможного дефицита природного газа. Поэтому могла пострадать энергетическая безопасность страны, поскольку страна была в значительной степени зависима от поставок энергоносителей из РФ.

"Мы не сомневались и сделали несколько важных шагов. Одним из них было открытие LNG-терминала в Нидерландах, который может покрыть значительную часть нашего потребления", — написал Фиала.

Чешский премьер отметил, что теперь страна полностью избавилась от зависимости виг газа из РФ.

Напомним, ранее сообщалось, что Чехия продлила мандат на обучение украинских военных до конца 2024 года.

Кроме того, мы ранее информировали, что президент Чехии напомнил Западу о невыполненных обещаниях перед Украиной.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
1180
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация