Трамп пытается избежать ответственности за происходящее после выборов в США в 2020 году.

Бывший президент США Дональд Трамп призвал судей Верховного суда Соединенных Штатов отклонить запрос федеральных прокуроров о немедленном пересмотре его заявления о том, что он не может быть привлечен к ответственности из-за попытки упразднить власти поражение на президентских выборах в 2020 году.

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Об этом информирует Reuters.

В ответ на чрезвычайный запрос специального прокурора США Джека Смита, предусматривающего отмену иммунитета перед судьями даже тогда, когда суд низшей инстанции будет пытаться принять решение по этому вопросу, Трамп обратился в Верховный суд США.

Трамп просит судей отклонить прошение Смита о том, чтобы Верховный суд высказал свое мнение до того, как это сделает низший апелляционный суд.

Издание сообщает, что такие действия бывшего президента направлены на затягивание процесса, запланированного на март 2024 года, Кличко должно начаться рассмотрение его дела.

Защита Трампа в своем представлении отмечает, что таким образом специальный прокурор призывает судей обойти обычный апелляционный процесс, исключающий решение Окружного апелляционного суда округа Колумбия, "и спешить решать вопрос с безрассудной безоглядностью". Суд должен отклонить это приглашение в это время.

Напомним, ранее сообщалось, что Верховный суд Колорадо исключил Трампа из списка кандидатов в президенты США.

Кроме того, мы ранее информировали, что тайный отчет о вмешательстве России в выборы в США загадочно исчез, побывав в руках Трампа.

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