Макрон объяснил, почему Франция продолжит помогать Украине

Париж не может допустить побед Москвы в войне с Украиной.

Франция будет и дальше оказывать Украине финансовую помощь, поскольку это позволит странам Европы жить в мире.

Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон, передает телеканал France 5.

Он заявил, что Франция не воюет с Россией напрямую, но Париж не может допустить побед Москвы в войне с Украиной.

"Нам следует и дальше поддерживать Украину, поскольку это позволит нам жить в мире. Мы не воюем с Россией. Но мы не должны допустить, чтобы Россия одержала победу", — сказал он.

Французский президент отметил, что по этой причине "в ближайшие месяцы Франции придется принимать важные решения".

"Мы видим, что в Европе начинают сомневаться (в помощи Украине. – ред.). Чувствуется, что сомневаются и в США. Следует продолжать поддержку и усиливать безопасность Киева в наиболее важных сферах", – отметил французский лидер.

Напомним, ранее сообщалось, что Макрон рассказал, какое обещание Орбан дал ему по вступлению Украины в ЕС.

Кроме того, мы ранее информировали, что российский диктатор Путин посетовал, что Макрон прекратил ему звонить по телефону.

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