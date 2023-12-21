Макрон пояснив, чому Франція продовжить допомагати Україні

Париж не може допустити перемоги Москви у війні з Україною.

Франція буде й надалі надавати Україні фінансову допомогу, оскільки це дозволить країнам Європи жити у мирі.

Про це заявив президент Франції Емманюель Макрон, інформує телеканал France 5.

Він заявив, що Франція не воює з Росією безпосередньо, але Париж не може допустити перемоги Москви у війні з Україною.

"Нам слід і надалі підтримувати Україну, оскільки це дозволить нам жити у мирі. Ми не воюємо з Росією. Але ми не повинні допустити, щоб Росія здобула перемогу", - сказав він.

Французський президент зауважив, що з цієї причини "найближчими місяцями Франції доведеться ухвалювати важливі рішення".

"Ми бачимо, що в Європі починають сумніватися (у допомозі Україні. - ред.). Відчувається, що сумніваються і в США. Слід продовжувати підтримку та посилювати безпеку Києва у найбільш важливих сферах", - зазначив французький лідер.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Макрон розповів, яку обіцянку Орбан дав йому щодо вступу України до ЄС.

Крім того, ми раніше інформували, що російський диктатор Путін пожалівся, що Макрон припинив йому телефонувати.

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