Путін пожалівся, що Макрон припинив йому телефонувати: "Обійдемося"

Путін обіжено сказав, що він "обійдеться" без телефонних розмов із Макроном.

Російський президент-диктатор Володимир Путін розповів, що в якийсь момент французький президент Еммануль Макрон перестав йому телефонувати.

Про це очільник Кремля сказав під час "прямої лінії із Путіним" у четвер, 14 грудня, передають пропагандисти.

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"У нас були добрі, добрі, робочі стосунки.Був насичений порядок денний, що стосується і двосторонніх відносин, і міжнародних питань. З якогось моменту президент Франції припинив стосунки з нами. Якщо є інтерес, будь ласка, ми готові. Якщо інтересу немає - обійдемося. На ні, немає й суду. Нам є чим займатися", - сказав він.

Нагадаємо, на цьому заході Путін назвав війну в Україні "громадянською".

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