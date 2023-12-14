Путін назвав війну в Україні "громадянською"

Війну, яку він сам розпочав, назвав "великою трагедією".
Російський диктатор Володимир Путін вкотре повторив наратив про "братні народи" і заявив, що зараз в Україні йде "громадська війна".
Про це очільник Кремля сказав під час "прямої лінії із Путіним" у четвер, 14 грудня, передають пропагандисти.
"Проблема у тому, що я завжди казав і не дивлячись на усю трагедію, яка відбувається. Все-таки в своїй основі росіяни та українці - єдиний народ, і те що зараз відбувається - це велика трагедія, подібна на "громадянську війну" між братами. Коли брати виявилися по різні сторони", - заявив цинічно він.
Нагадаємо, під час цього заходу Путін також відповів, чи готова Росія припинити війну в Україні.
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