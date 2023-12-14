Путин назвал войну в Украине "гражданской"

Российский диктатор Владимир Путин в очередной раз повторил нарратив о "братских народах" и заявил, что сейчас в Украине идет "общественная война".

Об этом глава Кремля сказал во время "прямой линии с Путиным" в четверг, 14 декабря, передают пропагандисты.

"Проблема в том, что я всегда говорил и не смотря на всю происходящую трагедию. Все-таки в своей основе россияне и украинцы — единственный народ, и то, что сейчас происходит — это великая трагедия, похожая на "гражданскую войну" между братьями .Когда братья оказались по разные стороны", — заявил цинично он.

Напомним, во время этого мероприятия Путин также ответил, готова ли Россия прекратить войну в Украине.

Читайте ведущие новости дня:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.