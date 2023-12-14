Путин назвал Одессу "русским городом" и вспомнил о Ленине

Кремлевский диктатор назвал юго-восток Украины "пророссийским" и сказал, что для РФ это важно.

Президент России Владимир Путин в очередной раз озвучил свои исторические выдумки и назвал украинскую Одессу "русским городом".

Об этом российский диктатор заявил во время прямой линии 14 декабря.

"Все Причерноморье в результате российско-турецких войн отошло к России. При чем здесь Украина? Никакого отношения не имеет вообще – ни Крым, ни вообще все Причерноморье. Одесса – вообще русский город. Мы же знаем об этом. Нет, навыдумывали всевозможную чушь историческую", – озвучил свои пропагандистские выдумки Путин.

Он в который раз повторил свое уже устаревшее псевдоисторическое утверждение о территориях, которые Украине якобы передал Владимир Ленин.

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"Ладно, когда-то Владимир Ильич Ленин передал все в Украину при формировании Советского Союза. Мы смирились с этим после распада Советского Союза. Мы готовы были в такой парадигме жить. Но вот эта часть – юго-восток – пророссийская. Для нас это тоже было важно. И всегда на выборах голосовали за тех, кто шел на пророссийских лозунгах", – заявил глава Кремля.

Напомним, экс-глава МВД России Анатолий Куликов заявил, что россиянам следует обязательно захватить еще Николаевскую и Одесскую области, "чтобы не допустить мотивации Запада взять Украину в НАТО".

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