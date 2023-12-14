Путін назвав Одесу "російським містом" і згадав про Леніна

Кремлівський диктатор назвав південний схід України "проросійським", і сказав, що для РФ це важливо.

Президент Росії Володимир Путін вкотре озвучив свої історичні вигадки та назвав українську Одесу "російським містом".

Про це російський диктатор заявив під час прямої лінії 14 грудня.

"Все Причорномор’я в результаті російсько-турецьких війн відійшло до Росії. До чого тут Україна? Жодного стосунку не має взагалі – ні Крим, ні взагалі все Причорномор’я. Одеса – взагалі російське місто. Ми ж знаємо про це. Ні, навигадували всілякі нісенітниці історичні", – озвучив свої пропагандистські вигадки Путін.

Він вкотре повторив своє вже застаріле псевдоісторичне твердження про території, які Україні начебто передав Володимир Ленін.

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"Гаразд, колись Володимир Ілліч Ленін передав усе в Україну при формуванні Радянського Союзу. Ми змирилися з цим після розпаду Радянського Союзу. Ми готові були в такій парадигмі жити. Але ось ця частина – південний схід – проросійська. Для нас це теж було важливо. І завжди на виборах голосували за тих, хто йшов на проросійських лозунгах", – заявив очільник Кремля.

Нагадаємо, ексочільник МВС Росії Анатолій Куликов заявив, що росіянам слід обов’язково захопити ще Миколаївську та Одеську області, "щоб не допустити мотивації Заходу взяти Україну до НАТО".

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