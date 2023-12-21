Астрологический прогноз на 21 декабря

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день, когда ничего не происходит случайно – у любого события или происшествия есть свои "корни" в прошлом, поэтому в любом таком случае надо постараться вспомнить, что могло к ним привести.
Символ дня: нетопырь.
Стихия дня: Огонь.
Счастливое число дня: 9.
Счастливый цвет дня: оранжевый, охра, коричневый, каштановый.
Счастливые камни дня: александрит, серпентин.
За какую часть тела отвечает: сердец и сосуды.
Болезни дня: велика вероятность сердечно-сосудистых заболеваний – необходимо вовремя принимать прописанные врачом лекарства.
Питание дня: необходимо отказаться от жирных и жареных продуктов, а также кофе и алкоголя.
Стрижка дня: стричься категорически не рекомендуется.
Магия и мистика дня: заниматься магическими действиями могут только профессиональные волшебники.
Сны дня: сны нынешней ночи редко оказываются пророческими, поэтому, какими бы неприятными они ни были, не стоит принимать их во внимание.
Табу дня: нельзя гадать и смотреться в зеркала.
Цитата дня: "Я никогда не боялся неудач, потому что лучше уже потерпеть неудачу, чем никогда не встать в ряд с лучшими" (Джон Китс).
Читайте также:
- Год Зеленого Деревянного Дракона: что нам принесет 2024 и кому особенно повезет в это время
- Финансовый гороскоп на неделю: кого из знаков Зодиака ждет прибыль с 18-24 декабря
- Китайский гороскоп по знакам на 2024 год Зеленого Деревянного Дракона
- Любовный гороскоп на неделю: каким знакам Зодиака повезет с 18 по 24 декабря