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Астрологический прогноз на 21 декабря

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
Просмотры
46
Время на прочтение
2 мин
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Астрологический прогноз на 21 декабря

Нетопырь - символ дня / Фото: Getty Images

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: день, когда ничего не происходит случайно – у любого события или происшествия есть свои "корни" в прошлом, поэтому в любом таком случае надо постараться вспомнить, что могло к ним привести. 

Символ дня: нетопырь. 

Стихия дня: Огонь. 

Счастливое число дня: 9. 

Счастливый цвет дня: оранжевый, охра, коричневый, каштановый. 

Счастливые камни дня: александрит, серпентин. 

За какую часть тела отвечает: сердец и сосуды. 

Болезни дня: велика вероятность сердечно-сосудистых заболеваний – необходимо вовремя принимать прописанные врачом лекарства. 

Питание дня: необходимо отказаться от жирных и жареных продуктов, а также кофе и алкоголя. 

Стрижка дня: стричься категорически не рекомендуется. 

Магия и мистика дня: заниматься магическими действиями могут только профессиональные волшебники. 

Сны дня: сны нынешней ночи редко оказываются пророческими, поэтому, какими бы неприятными они ни были, не стоит принимать их во внимание. 

Табу дня: нельзя гадать и смотреться в зеркала.

Цитата дня: "Я никогда не боялся неудач, потому что лучше уже потерпеть неудачу, чем никогда не встать в ряд с лучшими" (Джон Китс). 

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Дата публикации
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