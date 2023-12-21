Астрологический прогноз на 21 декабря

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день, когда ничего не происходит случайно – у любого события или происшествия есть свои "корни" в прошлом, поэтому в любом таком случае надо постараться вспомнить, что могло к ним привести.

Символ дня: нетопырь.

Стихия дня: Огонь.

Счастливое число дня: 9.

Счастливый цвет дня: оранжевый, охра, коричневый, каштановый.

Счастливые камни дня: александрит, серпентин.

За какую часть тела отвечает: сердец и сосуды.

Болезни дня: велика вероятность сердечно-сосудистых заболеваний – необходимо вовремя принимать прописанные врачом лекарства.

Питание дня: необходимо отказаться от жирных и жареных продуктов, а также кофе и алкоголя.

Стрижка дня: стричься категорически не рекомендуется.

Магия и мистика дня: заниматься магическими действиями могут только профессиональные волшебники.

Сны дня: сны нынешней ночи редко оказываются пророческими, поэтому, какими бы неприятными они ни были, не стоит принимать их во внимание.

Табу дня: нельзя гадать и смотреться в зеркала.

Цитата дня: "Я никогда не боялся неудач, потому что лучше уже потерпеть неудачу, чем никогда не встать в ряд с лучшими" (Джон Китс).

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