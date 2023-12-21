Астрологічний прогноз на 21 грудня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день, коли нічого не відбувається випадково – у будь-якої події є своє «коріння» у минулому, тому в будь-якому такому випадку треба намагатися згадати, що могло до них призвести.

Символ дня: Нетопир.

Стихія дня: Вогонь.

Щасливе число дня: 9.

Щасливий колір дня: помаранчевий, охра, коричневий, каштановий.

Щасливе каміння дня: олександрит, серпентин.

За яку частину тіла відповідає: серце і судини.

Хвороби дня: велика ймовірність серцево-судинних захворювань – необхідно вчасно приймати прописані лікарем ліки.

Харчування дня: необхідно відмовитися від жирних та смажених продуктів, а також кави та алкоголю.

Стрижка дня: стригтися не рекомендується.

Магія та містика дня: займатися магічними діями можуть лише професійні чарівники.

Сни дня: сни нинішньої ночі рідко виявляються пророчими, тому, хоч би якими неприємними вони були, не варто брати їх до уваги.

Табу дня: не можна ворожити і дивитись у дзеркала.

Цитата дня: «Я ніколи не боявся невдач, тому що краще вже зазнати невдачі, ніж ніколи не стати в ряд із найкращими» (Джон Кітс).

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