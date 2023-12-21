КНДР передала Росії чергову партію зброї для війни проти України

Північна Корея постачає свою зброю до Росії на вантажних суднах.

Сполучені Штати отримали інформацію про те, що Північна Корея передала Росії чергову партію зброї для війни проти України.

Посол США при НАТО Джуліан Сміт під час онлайн-брифінгу заявила, що партія зброї складає більше тисячі контейнерів з боєприпасами, повідомляє Укрінформ.

"У нас є нова інформація про те, що КНДР недавно поставила додаткові озброєння в Росію для застосування у війні проти України. За нашою інформацією, КНДР передала РФ понад тисячу контейнерів військового обладнання та боєприпасів",- зауважила представниця США.

Отримані США супутникові знімки показали, що Північна Корея постачає свою зброю до Росії на вантажних суднах.

"Ми рішуче засуджуємо КНДР за передачу росіянам такого озброєння, яке, безсумнівно, буде використано для атак на український народ, українські міста, а також у подальшій незаконній війні РФ",- зауважила Сміт.

У Вашингтоні впевнені, що в обмін на зброю Пхеньян від Москви отримує нові військові технології. Серед потенційних "бажань" Пхеньяна можуть бути винищувачі, ракети земля-повітря, бронетехніка, обладнання для виробництва балістичних ракет та інші озброєння.

Вона додала, що США продовжать стежити за розвитком ситуації.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що снаряди з КНДР стали неприємним сюрпризом для росіян.

Крім того, ми раніше інформували, що у КНДР заявили про успішне випробування твердопаливної міжконтинентальної ракети.

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