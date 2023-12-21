США та Венесуела провели обмін увʼязненими

У перспективі це може призвести до послаблення енергетичний санкцій проти Венесуели.

Влада Венесуели звільнила приблизно 20 опозиційних діячів та 10 громадян Сполучених Штатів в обмін на звільнення у США соратника президента Венесуели Ніколаса Мадуро.

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Про це інформує Reuters з посиланням на неназваних чиновників у США та Венесуелі.

Видання повідомляє, що Сполучені штати звільнили колумбійського бізнесмена Алекса Сааба, який був помилуваний президентом Джо Байденом, після чого повернувся яко Венесуели.

Сааб був звинувачений прокуратурою Сполучених Штатів у виведенні близько 350 мільйонів доларів з Венесуели через Сполучені Штати в рамках схеми, яка передбачала підкуп венесуельських чиновників. Обвинувачений відкидає всі звинувачення.

В свою чергу у Венесуелі були звільненні з вʼязниці шість американців, яких США класифікували як незаконно затриманих у Венесуелі, наразі вони повертаються додому разом ще з чотирма громадянами Сполучених Штатів, які відмовилися залишитися.

Крім того, Венесуела повернула до США малайзійського бізнесмена-втікача Леонарда Гленна Френсіса, відомого як "Товстий Леонард", який фігурує у справі про хабарництво у ВМС США.

Угода між країнами була досягнута після багатомісячних переговорів за посередництва Катару. У Білому домі заявили, що якщо побачать прогрес у звільненні в’язнів, то енергетичні санкції проти Каракаса можуть бути ослабленими.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що друг Путіна "на папері" анексував територію сусідньої держави, чи спалахне у світі ще одна війна.

Крім того, ми раніше інформували, що Росія не зможе запустити у Венесуелі завод з виробництва автоматів Калашникова.

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