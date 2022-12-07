Операція "Ноїв ковчег": які країни для втечі розглядає Путін у разі програшу у війні

Від весни путінський режим розпочав роботу над проєктом під неофіційною назвою "Ноїв ковчег"

Путін і його соратники розробляють план втечі до Венесуели на випадок поразки у війні проти України і держперевороту в РФ.

Про це розповів колишній спічрайтер Путіна, російський політолог Аббас Галлямов із посиланням на своє інсайдерське джерело.

"Зазвичай інсайдерські історії я не переказую, але сьогодні зроблю виняток. По-перше джерелу надто довіряю, а по-друге, дуже вже інформація гаряча", – зазначив Галлямов.

За його інформацією, ще від весни путінський режим розпочав роботу над проєктом під неофіційною назвою "Ноїв ковчег". Йдеться про пошук нових земель, куди можна буде вирушити у разі програшу в війні і втрати влади.

Спочатку розглядали Китай

Галлямов стверджує, що спочатку основним майданчиком розглядався Китай. Цей варіант пропонував Михайло Ковальчук. Як відомо, брати Ковальчуки – одні з найближчих соратників Путіна.

"Однак у перспективах співпраці з ним потенційні емігранти швидко розчарувалися. Китайці занадто собі на думці і занадто зневажають інших, які особливо програли. Надії, як тепер зрозуміли, на них мало", – пояснює політолог.

Латинська Америка

Зараз Путін і його посіпаки розглядають варіант втечі до країн Латинської Америки – Аргентини або Венесуели.

"Про першу жодних подробиць не знаю, а ось проект переміщення в другу курирує (очільник Роснєфті. – Ред.) Сєчін. Має хороші особисті стосунки з Мадуро і саме до нього переходить зараз кураторство над евакуаційним проєктом", – стверджує Галлямов.

Фото: Associated Press

Президент Венесуели Ніколас Мадуро

За його словами, безпосередньою роботою з виїздом на місце займається Юрій Курилін – права рука голови "Роснєфті". Чиновник формально звідти звільнився і тепер повністю присвятив себе саме "Ноєвому ковчегу".

Куди тікатимуть чиновники нижчого рангу

Як повідомляє російський телеграм-канал "Можем объяснить" з посиланням на власні джерела, високопоставлені російські можновладці активно купують нерухомість на венесуельському острові Маргарита, де нібито будуть захищені від екстрадиції.

Чиновники середньої ланки планують тікати у Парагвай, Еквадор та Аргентину.

Фото: travelreport.mx

Буенос-Айрес

У Парагваї, Еквадорі та Аргентині нещодавно полегшили вимоги для отримання посвідки на проживання та прискорили процес.

"У деяких випадках достатньо навіть не купівлі нерухомості, а депозиту в місцевому банку на $5 тис. Подавати документи потрібно особисто, але отримати їх можна і поштою, тобто залишаючись у Росії. Громадянство цих країн дає можливість подорожувати без віз та у шенгенській зоні", – йдеться в повідомленні.

Втеча диктаторів

Раніше російські-телеграм канали писали, що Путін розглядає Центральноафриканську Республіку як один із двох варіантів евакуації в естренній ситуації для себе та близьких.

Радник Офісу президента Олексій Арестович стверджував, що Путін нібито тричі просив у Китаю політичного притулку. Втечу до Китаю розглядає й інший диктатор – Олександр Лукашенко. Про це повідомляв білоруський опозиціонер, який живе в Польщі, Павло Латушко.

Колишній депутат Держдуми Ігор Яковенко розповів, що в Росії "сотні людей тікають з органів влади".

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