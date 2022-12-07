Путін вперше назвав "спецоперацію" війною і звинуватив Україну

Диктатор вкотре накинувся на Україну з брехливими звинуваченнями у нібито "придушенні волевиявлення жителів Донбасу".

Російський диктатор Володимир Путін вперше назвав війну в Україні "війною" і звинуватив у цьому Україну.

Про це він заявив під час засідання російської Ради з розвитку громадянського суспільства та прав людини у відповідь на запитання колишнього українського журналіста Кирила Вишинського, якого СБУ підозрює у державній зраді.

"Війна була розпочата не нами, а 2014 року після "державного перевороту" в Україні. Вона була розпочата українською тоді владою, яка прийшла в коридори цієї влади за допомогою "держперевороту" для придушення волевиявлення людей, які мешкали на Донбасі", – сказав Путін.

Він звинуватив Україну в "ігноруванні інтересів Росії щодо захисту російськомовного населення Донбасу".

Нагадаємо, що російський диктатор зустрічається із членами так званої Ради з прав людини РФ. За інформацією російських опозиційних Телеграм-каналів, перед зустріччю Путін сам затверджував список гостей і питань.

"Нинішній склад РПЛ лояльний до Путіна на 100%", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, на цій зустрічі диктатор заявив, що загроза ядерної війни зростає. Також він розповів, скільки мобілізованих окупантів воюють в Україні і запевнив, що другої хвилі мобілізації в РФ поки не буде.

Хто такий Кирило Вишинський

Кирило Вишинський, який задав Путіну, – колишній керівник філії російського інформагентства "РИА Новости" в Україні. Він був затриманий співробітниками СБУ 15 травня 2018 року. Вишинського звинуватили у підривній інформаційній діяльності та антиукраїнській пропаганді в інтересах Росії.

За інформацією правоохоронів, псевдожурналіст готував матеріали про підтримку терористичних "Л/ДНР", а гроші за це отримував з Росії.

Нагадаємо, 7 вересня відбувся обмін полоненими між Україною та РФ. У межах обміну РФ віддали Вишинського і бойовика так званої "ДНР" Володимира Цемаха, який є фігурантом справи про збиття рейсу MH17.

Серед українців, які тоді повернулися додому – Олег Сенцов, Олександр Кольченко, Павло Гриб, Володимир Балух, Микола Карпюк, українські моряки, захоплені росіянами у Керченській протоці та інші.

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