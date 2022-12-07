Путіну мариться, що Азовське море "стало внутрішнім морем для РФ"

Російський президент-терорист Володимир Путін фантазує і заявляє, що після так званого "приєднання" українських територій Азовське море "стало внутрішнім морем для РФ".

Таку цинічну заяву очільник Кремля зробив на зустрічі з членами Ради з розвитку громадянського суспільства і прав людини, пишуть пропагандистські ЗМІ.

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"Поява нових територій – значущий для Росії результат, це серйозне питання Азовське море стало внутрішнім морем РФ. Ще Петро І боровся за те, щоб вийти до Азовського моря", - заявив "фюрер".

Путін заявив, що війна проти України буде тривалою

Нагадаємо, 24 лютого Росія розпочала повномасштабну війну проти України. Путін оголосив про початок "СВО" з метою "денацифікації" та "демілітаризації" України. Відомо, що Росія планувала закінчити війну проти України за декілька днів, проте вона триває вже 9 місяців.

Від плану захоплення "Києв за три дні" до тривалої війни. Російський президент Володимир Путін 7 грудня заявив, що так звана "СВО", а по факту широкомасштабна війна проти України може затягнутися на тривалий термін.

Та Україна впевнена, що плани Путіна не збудуться. Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов висловив впевненість, що навесні 2023 року Збройні сили України звільнять окуповані Луганськ, Донецьк та Севастополь.

Трибунал для Путіна, воєнні злочини Росії та успіхи України – Дідьє Рейндерс

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