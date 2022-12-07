Путину грезится, что Азовское море "стало внутренним морем для РФ"

Российский президент-террорист Владимир Путин фантазирует и заявляет, что после так называемого "присоединения" украинских территорий Азовское море "стало внутренним морем для РФ".

Такое циничное заявление глава Кремля сделал на встрече с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека, пишут пропагандистские СМИ.

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"Появление новых территорий – значимый для России результат, этот серьезный вопрос Азовское море стало внутренним морем РФ. Еще Петр I боролся за то, чтобы выйти к Азовскому морю", – заявил "фюрер".

Путин заявил, что война против Украины будет продолжительной

Напомним, 24 февраля Россия начала полномасштабную войну против Украины. Путин объявил о начале "СВО" с целью "денацификации" и "демилитаризации" Украины. Известно, что Россия планировала закончить войну против Украины через несколько дней, однако она длится уже 9 месяцев.

От плана захвата "Киев за три дня" до продолжительной войны. Российский президент Владимир Путин 7 декабря заявил, что так называемая "СВО", а по факту широкомасштабная война против Украины может затянуться на длительный срок.

Но Украина уверена, что планы Путина не сбудутся. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов выразил уверенность, что весной 2023 г. Вооруженные силы Украины освободят оккупированные Луганск, Донецк и Севастополь.

Трибунал для Путина, военные преступления России и успехи Украины –Дидье Рейндерс

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