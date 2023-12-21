Израильские истребители атаковали оперативный командный центр Хезболлы в Ливане

Также ЦАХАЛ ликвидировал боевиков Хезболлы, пытавшихся приблизиться к границе.

Истребители армии Израиля 20 декабря атаковали расположенный в Ливане оперативный командный центр Хезболлы.

Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛ.

"Недавно наши истребители нанесли удар по оперативному командному центру "Хезболлы" в Ливане", — говорится в сообщении.

Кроме того, в сообщении военных отмечается, что был обнаружен ряд боевиков Хезболлы, приближавшихся к забору безопасности со стороны Ливана вдоль границы в районе Метула. Армия Израиля открыла огонь и уничтожила цель.

Напомним, ранее сообщалось, что террористическая группировка ХАМАС отклонила предложение Израиля установить временное перемирие.

Кроме того, мы ранее информировали, что Германия выступила против прекращения огня в секторе Газа.

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