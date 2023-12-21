Россияне устроили 131 обстрел по Херсонщине: что известно о последствиях

Захватчики попали по жилым кварталам и территории завода.
Российские войска 131 раз обстреляли Херсонскую область в течение 20 декабря, ранив четырех человек.
Об этом глава Херсонской ОВА Александр Прокудин сообщил в Сети 21 декабря.
За прошедшие сутки оккупанты устроили 131 обстрел по Херсонщине, выпустив 687 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков, ПТРК, БПЛА и авиации.
По самому Херсону российские захватчики выпустили 30 снарядов.
Враг попал в жилые кварталы населенных пунктов области, а также территорию завода в Херсоне.
В результате атак четыре человека получили ранения.
Напомним, российские войска в ночь на 21 декабря в очередной раз атаковали Украину дронами Shahed-136/131: враг выпустил 35 беспилотников, 34 из которых были сбиты.
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