Россияне устроили 131 обстрел по Херсонщине: что известно о последствиях

Захватчики попали по жилым кварталам и территории завода.

Российские войска 131 раз обстреляли Херсонскую область в течение 20 декабря, ранив четырех человек.

Об этом глава Херсонской ОВА Александр Прокудин сообщил в Сети 21 декабря.

За прошедшие сутки оккупанты устроили 131 обстрел по Херсонщине, выпустив 687 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков, ПТРК, БПЛА и авиации.

Также читайте В Киевской области во время атаки беспилотников сработало ПВО

По самому Херсону российские захватчики выпустили 30 снарядов.

Враг попал в жилые кварталы населенных пунктов области, а также территорию завода в Херсоне.

В результате атак четыре человека получили ранения.

Напомним, российские войска в ночь на 21 декабря в очередной раз атаковали Украину дронами Shahed-136/131: враг выпустил 35 беспилотников, 34 из которых были сбиты.

Читайте также: