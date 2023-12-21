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Курс валют на 21 декабря: сколько стоят доллар, евро и злотый

Автор
Елена КапникЕлена Капник
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Курс валют на 21 декабря: сколько стоят доллар, евро и злотый

НБУ установил официальный курс валют на четверг, 21 декабря / Фото: ТСН.ua

Иностранная валюта растет в цене.

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на четверг, 21 декабря. Стоимость доллара – 37,55 грн – это на 23 коп. больше курса предыдущего дня. Евро вырос аж на 14 коп., а злотый – 2 коп.

Об этом сообщили в НБУ.

Курс доллара

  • 1 доллар США – 37,55 грн (+23 коп.)

Курс евро

  • 1 евро – 41,06 грн (+14 коп.)

Курс злотого

  • 1 польский злотый – 9,45 грн (+2 коп.).

Курс доллара в банках

  • "ПриватБанк" – 37,30 – 37,80 грн
  • "Сбербанк" — 37,55 — 37,95 грн
  • "ПУМБ" – 37,35 – 37,95 грн
  • "Укрсиббанк" – 37,25 – 37,90 грн
  • "Укрэксимбанк" – 37,30 – 37,99 грн

Курс евро в банках

  • "ПриватБанк" – 40,80 – 41,80 грн
  • "Ощадбанк" – 40,80 – 41,40 грн
  • "ПУМБ" – 40,80 – 41,50 грн
  • "Укрсиббанк" – 40,70 – 41,70 грн
  • "Укрэксимбанк" – 40,90 – 41,40 грн

Курс злотого в банках

  • "ПриватБанк" – 9,15 – 9,55 грн
  • "Ощадбанк" – 8,80 – 9,60 грн
  • "ПУМБ" – 9,10 – 9,65 грн
  • "Райффайзен Банк" – 8,80 – 9,60 грн

Как сообщалось, курс валют в Украине: доллар пошел вверх. На наличном рынке валюты после колебаний четко определился восходящий тренд, гривна заметно подешевела.

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Дата публикации
Просмотры
425
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