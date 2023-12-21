Курс валют на 21 декабря: сколько стоят доллар, евро и злотый

Иностранная валюта растет в цене.
Национальный банк Украины установил официальный курс валют на четверг, 21 декабря. Стоимость доллара – 37,55 грн – это на 23 коп. больше курса предыдущего дня. Евро вырос аж на 14 коп., а злотый – 2 коп.
Об этом сообщили в НБУ.
Курс доллара
- 1 доллар США – 37,55 грн (+23 коп.)
Курс евро
- 1 евро – 41,06 грн (+14 коп.)
Курс злотого
- 1 польский злотый – 9,45 грн (+2 коп.).
Курс доллара в банках
- "ПриватБанк" – 37,30 – 37,80 грн
- "Сбербанк" — 37,55 — 37,95 грн
- "ПУМБ" – 37,35 – 37,95 грн
- "Укрсиббанк" – 37,25 – 37,90 грн
- "Укрэксимбанк" – 37,30 – 37,99 грн
Курс евро в банках
- "ПриватБанк" – 40,80 – 41,80 грн
- "Ощадбанк" – 40,80 – 41,40 грн
- "ПУМБ" – 40,80 – 41,50 грн
- "Укрсиббанк" – 40,70 – 41,70 грн
- "Укрэксимбанк" – 40,90 – 41,40 грн
Курс злотого в банках
- "ПриватБанк" – 9,15 – 9,55 грн
- "Ощадбанк" – 8,80 – 9,60 грн
- "ПУМБ" – 9,10 – 9,65 грн
- "Райффайзен Банк" – 8,80 – 9,60 грн
Как сообщалось, курс валют в Украине: доллар пошел вверх. На наличном рынке валюты после колебаний четко определился восходящий тренд, гривна заметно подешевела.