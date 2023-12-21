Ночная атака дронов: Гуменюк рассказала о целях врага

Работа украинской противовоздушной обороны по российским беспилотникам в ночь на 21 декабря была напряжена. Во время этой атаки враг сосредоточил внимание на Николаевской области.

Об этом в эфире телемарафона рассказала пресс-секретарь Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

Удалось сбить все вражеские дроны.

"Хочу заметить, что боевая работа этой ночью была достаточно напряженной, потому что продолжалась фактически 7 часов с перерывом в полчаса", — подчеркнула Гуменюк.



По ее словам, в Николаевской области уничтожили 13 беспилотников, также три дрона сбили на Херсонщине, два — на Виннитчине и один — на Днепропетровщине.

Силы обороны юга подтвердили активную работу ПВО в южных областях. Отмечается, что оккупанты направили ударные беспилотники типа с восточного побережья Азовского моря и временно оккупированного Крыма.

"Боевая работа продолжалась более семи часов. Дроны следовали двумя волнами", — подчеркнули в сообщении.

Известно, что обломками сбитого БПЛА в Николаевском районе повреждено складское здание агропредприятия. На месте падения возникло возгорание. Пожар удалось оперативно ликвидировать. Отмечается, что люди не пострадали.

Напомним, воздушные силы сообщили, что ПВО работала в нескольких областях. Зафиксированы пуски 35 "Shahed", которые атаковали волнами в разное время – с 20:00 20 декабря до 03:30 21 декабря. Удалось сбить 34 из 35 выпущенных ударных БПЛА.

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