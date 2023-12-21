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Нічна атака дронів: Гуменюк розповіла про цілі ворога

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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Нічна атака дронів: Гуменюк розповіла про цілі ворога

Безпілотник. Фото: Сили оборони півдня.

Безпілотники летіли двома хвилями.

Робота української протиповітряної оборони по російських безпілотниках вночі проти 21 грудні була напружена. Під час цієї атаки ворог зосередив свою увагу на Миколаївській області.

Про це в ефірі телемарафону розповіла речниця Сил оборони півдня Наталія Гуменюк.

Вдалося збити усі ворожі дрони.

"Хочу зауважити, що бойова робота цієї ночі була досить напруженою, тому що тривала фактично 7 годин з перервою на пів години", - наголосила Гуменюк.

За її словами, на Миколаївщині знищили 13 безпілотників, також три дрони збили на Херсонщині, два - на Вінниччині та один - на Дніпропетровщині.

Сили оборони півдня підтвердили активну роботу ППО у південних областях. Зазначається, що окупанти спрямували ударні безпілотники типу зі східного узбережжя Азовського моря та тимчасово окупованого Криму.

"Бойова робота тривала понад сім годин. Дрони прямували двома хвилями", - наголосили у повідомленні.

Відомо, що уламками збитого БпЛА в Миколаївському районі пошкоджено складську будівлю агропідприємства. На місці падіння виникло займання. Пожежу вдалося оперативно ліквідувати. Зазначається, що люди не постраждали.

Нагадаємо, Повітряні сили повідомили, що ППО працювала в кількох областях. Зафіксовано пуски 35 "Shahed", які атакували хвилями у різний час - від 20:00 20 грудня до 03:30 21 грудня. Вдалося збити 34 із 35 випущених ударних БпЛА.

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Дата публікації
Перегляди
788
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