Курс валют на 18 декабря: сколько стоят доллар, евро и злотый

Национальный банк Украины на 18 декабря установил официальный курс доллара на уровне 37,02 грн. Он повысился на 3 копейки.

Об этом сообщает НБУ.

Евро подскочил сразу на 10 копеек и стоит 40,51 грн. Официальный курс польского злотого составляет 9,39 грн.

В обменниках доллар продают в среднем по 38,1 грн. Покупают за 37,3 грн.

За евро в обменниках предлагают 40,2 грн. Продают по 41 грн.

Курс доллара в банках

"ПриватБанк" – 36,95 – 37,45 грн

"Сбербанк" — 37,30 — 37,75 грн

"ПУМБ" – 37,15 – 37,75 грн

"Укрсиббанк" – 36,95 – 37,60 грн

"Укрэксимбанк" – 37,00 – 37,70 грн

Курс евро в банках

"ПриватБанк" – 40,00 – 41,00 грн

"Сбербанк" — 40,60 — 41,15 грн

"ПУМБ" – 40,80 – 41,50 грн

"Укрсиббанк" – 40,10 – 41,20 грн

"Укрэксимбанк" – 40,55 – 41,35 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 9,05 – 9,43 грн

"Сбербанк" — 8,70 — 9,60 грн

"ПУМБ" – 9,05 – 9,60 грн

Как сообщалось, в Нацбанке был озвучен прогноз для украинской экономики. Речь идет не только о продлении войны, но и об отсутствии международной помощи.

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