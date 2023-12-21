Категорія
Війна
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Росіяни влаштували 131 обстріл по Херсонщині: що відомо про наслідки

Автор
Ірина Лаб'якІрина Лаб'як
Дата публікації
Перегляди
80
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Росіяни влаштували 131 обстріл по Херсонщині: що відомо про наслідки

Руйнування в Херсоні внаслідок атаки 19 грудня / Фото: Прокуратура Херсонської області

Загарбники влучили по житлових кварталах і території заводу.

Російські війська 131 раз обстріляли Херсонську область протягом 20 грудня, поранивши чотирьох людей.

Про це очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив у Мережі 21 грудня.

Протягом попередньої доби окупанти влаштували 131 обстріл по Херсонщині, випустивши 687 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, ПТРК, БПЛА та авіації.

По самому Херсону російські загарбники випустили 30 снарядів.

Ворог поцілив у житлові квартали населених пунктів області, а також територію заводу у Херсоні.

Внаслідок атак четверо людей зазнали поранень.

Нагадаємо, російські війська в ніч проти 21 грудня вкотре атакували Україну дронами Shahed-136/131: ворог випустив 35 безпілотників, 34 з яких були збиті.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
80
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація