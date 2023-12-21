Росіяни влаштували 131 обстріл по Херсонщині: що відомо про наслідки

Загарбники влучили по житлових кварталах і території заводу.

Російські війська 131 раз обстріляли Херсонську область протягом 20 грудня, поранивши чотирьох людей.

Про це очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив у Мережі 21 грудня.

Протягом попередньої доби окупанти влаштували 131 обстріл по Херсонщині, випустивши 687 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, ПТРК, БПЛА та авіації.

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По самому Херсону російські загарбники випустили 30 снарядів.

Ворог поцілив у житлові квартали населених пунктів області, а також територію заводу у Херсоні.

Внаслідок атак четверо людей зазнали поранень.

Нагадаємо, російські війська в ніч проти 21 грудня вкотре атакували Україну дронами Shahed-136/131: ворог випустив 35 безпілотників, 34 з яких були збиті.

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