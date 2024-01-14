Росіяни вгатили по рятувальниках на Херсонщині: перші подробиці

Сьогодні, 14 січня, росіяни атакували дроном- камікадзе підрозділ місцевої пожежної охорони у Станіславі, що у Херсонській області.

Про це повідомив очільник ОВА Олександр Прокудін.

"Поранення отримали четверо вогнеборців. У них діагностували контузії, вибухові та черепно-мозкові травми. Після надання медичної допомоги потерпілі відмовилися від госпіталізації", - повідомив він.

Зазначимо, що російські військові протягом доби з артилерії, реактивних систем залпового вогню, мінометів, танків та авіації 103 рази обстріляли територію Херсонщини. Випустили 406 снарядів. Є поранені мирні жителі.

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