Від удару росіян постраждала 36-річна жінка

Ворог вдарив по селищу Новомиколаївка, що у Херсонські області. Внаслідок атаки постраждала людина.

Про це повідомили в Херсонській ОВА.

Травми отримала 36-річна жінка, яка перебувала на території ферми. Медики надали їй допомогу на місці.

Нагадаємо, Херсонщина перебуває під постійними обстрілами. Росіяни використовують для атак усю наявну зброю.

ТСН.ua вже повідомляв, що жителя села Львове росіяни вбили в його будинку артилерійським снарядом, а мешканця Берислава поранили, скинувши вибухівку з дрона.

Також вибухи один за одним лунають і в Херсоні.

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