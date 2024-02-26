Російський підрозділ темношкірих найманців бере участь у штурмах на річці Дніпро – "Атеш"

До тимчасово окупованих Олешок, що на Херсонщині, 22 лютого прибули темношкірі російські найманці. За даними партизанів, вони вже беруть участь у штурмах на річці Дніпро.

Про це повідомляє "Атеш".

Так, партизани з Херсонської області повідомляють, що темношкірі найманці беруть безпосередню участь у річкових десантних операціях ЗС Росії на Дніпрі, штурмуючи українські позиції.

"Наші агенти фіксують нічні переміщення вантажівок з темношкірими найманцями та трали з моторними човнами у напрямку н.п. Забарине. Від ранку трали та вантажівки повертаються на південь області без вантажу", - йдеться у повідомленні.

Там також додали, що раніше цю інформацію "Атеш"передавали агенти зі складу ВС Росії.

Моторні човни найманців обладнані мобільними засобами РЕБ.

"Найманців росіяни використовують як гарматне м'ясо, відправляючи на свідомо нездійсненні завдання", - зазначили партизани.

Нагадаємо, експерт розповів, як Кремль отримав план контрнаступу ЗСУ ще до його початку.

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