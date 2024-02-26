Повітряні сили: невизначені БпЛА пролетіли над Молдовою

Повітряну тривогу оголосили у Чернівецькій, Хмельницькій та Рівненській областях.
Пізно ввечері 26 лютого Повітряні сили ЗСУ повідомили, що невизначені БпЛА пролетіли від кордону з Молдовою у напрямку Хмельницького.
Повітряну тривогу оголосили у Чернівецькій та Хмельницькій областях. Через трохи повітряну тривогу оголосили в Рівненській області.
За інформацією моніторингових каналів безпілотник у Рівненській області прямує на північ у напряму міста Сарни. У Повітряних силах попередили про загрозу застосування ударних БпЛА на Рівненщині.
За інформацією місцевих телеграм каналів, близько 23:30 на Хмельниччині чутно вибухи.
Раніше повідомлялося, що окупанти на Сумщині під час обстрілу вбили чоловіка.
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