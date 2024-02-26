Повітряні сили: невизначені БпЛА пролетіли над Молдовою

Повітряну тривогу оголосили у Чернівецькій, Хмельницькій та Рівненській областях.

Пізно ввечері 26 лютого Повітряні сили ЗСУ повідомили, що невизначені БпЛА пролетіли від кордону з Молдовою у напрямку Хмельницького.

Повітряну тривогу оголосили у Чернівецькій та Хмельницькій областях. Через трохи повітряну тривогу оголосили в Рівненській області.

За інформацією моніторингових каналів безпілотник у Рівненській області прямує на північ у напряму міста Сарни. У Повітряних силах попередили про загрозу застосування ударних БпЛА на Рівненщині.