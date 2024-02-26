Атака "Shahed" та вибухи в регіонах: подробиці обстрілу України

За попередніми даними, минулося без жертв.
Минулої доби та цієї ночі росіяни накривали вогнем українські міста.
Про це повідомив Генштаб.
"Минулої доби та цієї ночі російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши балістичні та крилаті ракети і дрони-камікадзе. За попередньою інформацією, наші захисники знищили три ракети та 9 БпЛА типу "Shahed", - йдеться у повідомленні.
У Повітряних силах України повідомили деталі атаки.
"У ніч проти 26 лютого 2024 року окупанти атакували балістичною ракетою "Іскандер-М" (Крим), двома ЗКР С-300 (Бєлгородська область), трьома керованими авіаційними ракетами Х-59, протирадіолокаційною – Х-31П (ТОТ Запорізької область) та 14-ма ударними безпілотниками типу "Shahed" (Курська область). В результаті бойової роботи протиповітряною обороною знищено три керовані авіаційні ракети Х-59 та 9 "Шахедів" у межах Харківської та Дніпропетровської областей", - зазначили у відомстві.
Нагадаємо:
Внаслідок російської ракетного удару на Дніпро, яку загарбники здійснили ввечері, 25 лютого, чотири особи отримали поранення, також було пошкоджено близько десятка будинків.
Вночі на Харківщині пролунала серія вибухів.
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