На Харківщині пролунала серія вибухів - ЗМІ

У Харківській області пролунала серія вибухів після оголошення повітряної тривоги.

Про це інформує Суспільне, з посиланням на власних кореспондентів.

"В Харківській області пролунала серія вибухів, повідомляють кореспонденти Суспільного", - йдеться у повідомленні.

Раніше Повітряні сили попередили про загрозу безпілотників.

Пізніше повітряні сили повідомили про зміну курсу руху БпЛА.

БпЛА знаходяться у центральній частині Харківщини, змінили курс та рухаються на Харків", - повідомили у Повітряних силах.

"Нагадаємо, раніше повідомлялося, що внаслідок російської ракетного удару на Дніпро, яку загарбники здійснили ввечері, 25 лютого, чотири особи отримали поранення, також було пошкоджено близько десятка будинків.

Крім того, ми раніше інформували, що загарбники вгатили по вокзалу у Костянтинівці на Донеччині.

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