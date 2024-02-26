Окупанти обстріляли Харків ракетами С-300 - ОВА

Російські загарбники ввечері, 25 лютого, обстріляли Харків ракетами комплексу С-300.

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Про це повідомив Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Він заявив, що наразі інформації щодо постраждалих не надходило, триває огляд місць влучань.

"Попередньо: армія РФ вдарила ракетами С-300 з території Бєлгорода. На цю хвилину інформації про постраждалих не надходило. Огляд місць влучань триває", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що внаслідок російської ракетного удару на Дніпро, яку загарбники здійснили ввечері, 25 лютого, чотири особи отримали поранення, також було пошкоджено близько десятка будинків.

Крім того, ми раніше інформували, що загарбники вгатили по вокзалу у Костянтинівці на Донеччині.

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