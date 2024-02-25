У Харкові пролунали вибухи: що відомо

Місцеві пабліки пишуть, що місто перебуває під обстрілом балістики з російського Бєлгорода.

Пізно ввечері 25 лютого під час оголошеної повітряної тривоги у Харкові пролунали вибухи.

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

“У Харкові чутно вибухи. Будьте обережні”, - йдеться у його дописі в Telegram.

Місцеві пабліки пишуть, що місто перебуває під обстрілом балістики з російського Бєлгорода.

За даними моніторингових каналів, у Харкові пролунало щонайменше чотири вибухи.

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Раніше, близько 23:00, в Харківській області було оголошено повітряну тривогу.

У поліції Харківщини закликали громадян не залишати укриття до відбою сигналу та повідомляти про влучання ворожих снарядів і постраждалих на спецлінію поліції 102.

"Не викладайте фото і відео влучань. Не допомагайте ворогу вбивати наших дорослих і дітей", – зазначили правоохоронці.

Нагадаємо, увечері 25 лютого російські окупанти знову атакували Дніпро. Згодом у Повітряному командуванні "Схід" повідомили, що під час атаки Сили оборони знищили три крилаті ракети і три безпілотники.

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