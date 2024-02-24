В Ірані заявили, що не постачають ракети до Росії

В Ірані заявили, що не постачають ракети, аби не "сприяти продовженню війни".

Постійне представництво Ірану при ООН заявило, що їх країна не постачає до Росії балістичні ракети, які можуть бути використані у війні проти України.

Про це інформує CNN.

У заяві вказується, що нещодавні повідомлення про відправку іранських балістичних ракет до Росії є "необґрунтованими".

"Хоча не існує жодних чинних міжнародних обмежень або заборон на продаж балістичних ракет, Іран вважає себе морально зобов'язаним утриматися від операцій зі зброєю на час конфлікту між Росією і Україною, що триває", – йдеться в заяві.

Крім того, іранське представництво заявило, що ухвалило таке рішення, аби не "сприяти продовженню війни".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що США не мають інформації, що Іран передав Росії балістичні ракети.

Крім того, ми раніше інформували, що у ГУР відреагували на чутки про передавання Росії ракет з Ірану.

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