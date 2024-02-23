США не мають інформації, що Іран передав Росії балістичні ракети — Білий дім

Разом з тим у США не виключають, шо такі постачання могли мати місце.

Сполучені Штати поки не отримували інформації стосовно того, що Іран передав Росії балістичні ракети для ударів по Україні.

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Про це заявив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, Politico.

Він зазначив, що США не можуть стверджувати, що такі поставки не відбувались, але наразі такої інформації нема.

"Ми не бачили жодного підтвердження того, що ракети дійсно перемістилися з Ірану в Росію. У нас немає підстав вважати, що вони не будуть доставлені в майбутньому", — сказав Кірбі.

Також Кірбі заявив, що найближчими дням США запровадять нові санкції проти Ірану у відповідь на продаж зброї Росії для війни проти України, зокрема ударних БпЛА.

"Ми введемо додаткові санкції проти Ірану і координуємо подальші варіанти відповіді з нашими союзниками і партнерами в Європі та інших країнах", — заявив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в ГУР відреагували на чутки про передавання Росії ракет з Ірану.

Крім того, ми раніше інформували, що СБУ спіймала зрадника, який хотів передати РФ та Ірану таємні розробки у сфері кораблебудування.

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