В ГУР відреагували на чутки про передавання Росії ракет з Ірану

Україна поки не може підтвердити інформацію про можливе передавання Іраном ракет Росії.

Українські спецслужби перевіряють інформацію про можливе передавання Іраном своїх балістичних ракет Росії.

Про це повідомив представник Головного управління розвідки Андрій Черняк, пише РБК-Україна.

За його словами, таку інформацію нині не можуть однозначно підтвердити, її перевіряють та відстежують ситуацію.

Водночас джерело видання в спецслужбах назвало передавання іранських ракет Росії малоймовірним. І додало, що наразі такі факти українськими спецслужбами не фіксувалися.

Нагадаємо, 21 лютого видання Reuters повідомило, що Іран, ймовірно, відправив Росії близько 400 балістичних ракет класу "земля-земля". За інформацією джерел видання, йдеться про ракети Fateh-110, зокрема Zolfaghar. Експерти кажуть, що ця ракета здатна вражати цілі на відстані від 300 до 700 км.

Одне з іранських джерел повідомило, що поставки нібито почалися на початку січня після завершення зустрічей наприкінці минулого року між іранськими та російськими військовими, які відбулися в Тегерані та Москві. Зазначається, що вже нібито було щонайменше чотири поставки ракет і найближчими тижнями буде більше.

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