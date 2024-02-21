Іран відправив Росії сотні балістичних ракет – Reuters

За інформацією джерел видання, йдеться про надання нібито близько 400 ракет класу "земля-земля".

Іран, ймовірно, відправив Росії сотні балістичних ракет класу "земля-земля".

Про це пише Reuters з посиланням на шість джерел.

За інформацією джерел видання, йдеться про надання нібито близько 400 ракет малої дальності Fateh-110, зокрема Zolfaghar. Експерти кажуть, що ця ракета здатна вражати цілі на відстані від 300 до 700 км.

Одне з іранських джерел повідомило журналістам, що поставки почалися на початку січня після завершення зустрічей наприкінці минулого року між іранськими та російськими військовими, які відбулися в Тегерані та Москві. Зазначають, що вже було щонайменше чотири поставки ракет і найближчими тижнями буде більше.

Інший високопоставлений іранський посадовець додав, що деякі з ракет були відправлені до Росії кораблем через Каспійське море, а інші – літаком.

"Буде більше поставок. Немає причин це приховувати. Нам дозволено експортувати зброю в будь-яку країну, яку ми забажаємо", – сказав другий іранський чиновник.

Четверте джерело, знайоме з цим питанням, підтвердило Reuters, що Росія нещодавно отримала велику кількість ракет від Ірану, не надавши додаткових подробиць.

Офіційний представник США відповів журналістам, що Вашингтон бачив докази активного просування переговорів, але поки нема жодних ознак того, що поставки таки відбулися.

Українська сторона поки не коментувала цю інформацію.

Нагадаємо, що термін дії обмежень Ради Безпеки ООН на експорт Іраном деяких ракет, безпілотників та інших технологій закінчився в жовтні. Проте Сполучені Штати та Європейський Союз зберегли санкції щодо програми балістичних ракет Ірану на тлі побоювань щодо експорту зброї до проксі Тегерана на Близькому Сході та до Росії.

Раніше у Defense Express писали, які ракети Росія могла отримати від КНДР і може отримати від Ірану.

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