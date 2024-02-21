У Підмосков'ї 9-класник підпалив відділення "Єдиної Росії": яка була мета

У Підмосков'ї підпалили відділення "Єдиної Росії" з метою помсти за Олексія Навального. Підозрюваний навчається у 9 класі.

Про це пише BAZA.

Як зазначається, ввечері 16 лютого приймальню "Єдиної Росії" у Довгопрудному підпалив невідомий. Він підійшов до будівлі на вулиці Ціолковського і закинув пляшку із запальною сумішшю на козирок із написом партії. Відео підпалу швидко розлетілося анонімними телеграм-каналами.

Як зазначено у пресрелізі "Єдиної Росії", невідома людина в масці пояснила свій вчинок помстою за смерть Олексія Навального.

Додається, що 20 лютого співробітники Центру протидії екстремізму затримали підозрюваного. Ним виявився Володимир Ч. – учень 9-го класу центру освіти "Золотий ключик" у Хімках. Порушено кримінальну справу за статтею "Хуліганство".

"Партія розцінює підпал як акт тероризму", – заявив заступник секретаря Московського обласного відділення "Єдиної Росії" Денис Перепеліцин.

Нагадаємо, у Калінінградській області Росії 18 листопада жінка намагалася підпалити військкомат у місті Совєтск. Нині її розшукує міліція.

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