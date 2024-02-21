Пара влаштувала весілля у туалеті заправки – відео

Пара з Огайо, США, провела своє весілля у незвичайному місці – на заправній станції в Кентуккі.

Про це пише UPI.

Логен Ебні та Тіана Ейлсток обмінялися клятвами у вбиральні Hop Shops.

Там є велика червона кнопка, яка вмикає диско-кулю і танцювальну музику.

"Тіано, від першого танцю на цій дискотеці і до цього моменту я присягаюся йти по життю з тобою. Через фанк-біти та м'які мелодії, кожен ритм життя", - сказав Ебні під час своєї клятви.

Наприкінці церемонії пара натиснула червону кнопку, щоб розпочати свій перший весільний танець.

Нагадаємо, чоловік під час розлучення зажадав від дружини повернути нирку. Лікарі сказали, що це просто неможливо.

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