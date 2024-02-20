Вдова протягом семи років отримує квіти від покійного чоловіка

Чоловік із Каліфорнії, який помер сім років тому, досі "надсилає" своїй вдові букет квітів кожного Дня святого Валентина.

Про це пише Usa Today.

Джон Мейвер помер 2017 року, але відтоді кожного 14 лютого його дружина Діана отримує букет червоних та білих квітів разом із листівкою.

За словами Діани, це ознака кохання, яке вони розділяли одне з одним відтоді, як вперше зустрілися підлітками, живучи в Онтаріо, Канада.

"Коли я повернулася до Онтаріо, я познайомилася з Джоном через мого двоюрідного брата", - пригадала жінка. "Його чарівність і харизма – ось чому я одразу закохалася в нього".

Діана народилася в Китаї та переїхала до Онтаріо у молодому віці. Вони з Джоном навчалися у різних коледжах, але підтримували зв'язок, і коли Діана переїхала на захід, щоб закінчити коледж, Джон поїхав за нею до Каліфорнії, де освідчився.

"Це було чудове весілля з сім'єю та друзями з Канади та Америки", - сказала Діана. "На весіллі було не менше 200 осіб".

У пари народилося троє дітей, усім зараз по 40 і 50 років, і десь там Джон започаткував традицію дарувати Діані букет червоних та білих квітів кожного червня на їхню річницю.

Він робив це протягом 47 років, доки не помер у жовтні 2017-го. Тепер традиція продовжується у День святого Валентина за допомогою двох дочок пари.

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"Букет є ідеальним поєднанням двох їхніх улюблених квітів", — сказала Джоан Клементе, одна з дочок пари. "Вона любить червоні троянди, мій батько любив білі лілії. Це поєднання найкращого з них обох у романтичному букеті".

За словами Діани, Джон організував доставку одного і того ж букета та листівки щороку, можливо, до кінця її життя.

"Мій чоловік був єдиною дитиною", - сказала Діана. "Він був дуже розумним і з чудовим почуттям гумору. Він дуже хороший хлопець. Він би всім сподобався".

Нагадаємо, жінка розповіла, як знайшла свого майбутнього чоловіка на смітнику. У них доволі незвичайна історія кохання.

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