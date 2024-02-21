Шанувальники оцінили: герцогиня Сассекська змінила колір волосся

Уважні шанувальники подружжя Сассекських звернули увагу на нову зачіску Меган під час нещодавнього візиту пари до Канади.

Герцогиня Сассекська приєдналася до свого чоловіка принца Гаррі в Канаді минулого тижня, де вони відзначили захід "Один рік до старту" в рамках "Ігор нескорених" 2025 року, які відбудуться у Вістлері від 6 до 17 лютого.

Принц Гаррі та Меган Маркл / Фото: Getty Images

Меган кілька разів з'являлася разом із Гаррі перед камерами фотографів. Королівські шанувальники, обговорюючи фотографії, зазначили, що колір волосся Меган став більш теплого відтінку.

Меган Маркл / Фото: Associated Press

Раніше герцогиня віддавала перевагу більш холодному кольору і була брюнеткою, а зараз пофарбувалася в глибокий шоколадно-каштановий відтінок. Шанувальники кажуть, що новий колір волосся герцогиню освіжає і вона має приголомшливий вигляд.

Меган Маркл / Фото: Getty Images

Меган Маркл / Фото: Getty Images

До речі, під час цієї поїздки на пальці Меган знову з'явилася її заручальна каблучка, яку вона не носила кілька місяців.

Меган Маркл / Фото: Getty Images

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