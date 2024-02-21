Серіал "Зозулі" на каналі ТЕТ: стала відома дата прем'єри

Телеканал ТЕТ оголосив дату прем'єри нового українського серіалу "Зозулі".

Від 18 березня, від понеділка до четверга, о 19:00 на каналі транслюватиметься лірична комедія, що розповідатиме історію трьох рідних і кардинально різних сестер, яких через багато років об'єднав батьківський дім і повномасштабне вторгнення.

Непередбачуваний серіал "Зозулі" познайомить глядачів із модною дизайнеркою одягу Галею, яка звикла до розкоші та ритму столиці, поміркованою вчителькою Оксаною, котра намагається жити по правді й нізащо не піддаватися емоціям, та прямолінійною тренеркою з боксу Валею, що сліпо довіряє людям і завжди йде напролом. Усі вони зберуться разом у батьківському домі, щоб зрозуміти себе, розібратися у своїх почуттях і повернути сестринську любов.

Серіал "Зозулі"

Зазначимо, стрічка "Зозулі" стала переможцею мистецького конкурсу на виробництво серіалів та фільмів сучасної тематики, виробництво яких профінансувала держава. Режисером виступив Мирослав Латик, а головні жіночі ролі зіграли відомі українські акторки – Дар'я Трегубова, Карина Шереверова та Катерина Олос.

"Я граю старшу сестру Галину. Вона - модна столична дизайнерка. У неї є наречений Тарасік, який вдвічі за неї молодший, але вона щиро його кохає. Галина побудувала успішну кар'єру в столиці й зараз змушена знову переїхати до свого маленького села, з якого колись починала свій шлях. Чи вдасться їй налагодити стосунки з сестрами? І взагалі, як їй житиметься в цих умовах після столичної розкоші?" – заінтригувала Дар'я Трегубова.

Дар'я Трегубова / Фото: instagram.com/dasha.tregubova

Тоді як Катерина Олос називає свою героїню Валю "втіленням трушності", а Карина Шереверова характеризує Оксану як "дуже правильну вчительку", від якої варто очікувати багато цікавого.

"Зозулі" – серіал, який доведе, що коли все летить шкереберть, розібратися допоможуть рідний дім і рідні люди. Від 18 березня на ТЕТ життєва прем'єра, яку не можна пропустити. Дивіться і закохуйтеся всією родиною від понеділка до четверга о 19:00.

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