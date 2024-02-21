В ГУР отреагировали на слухи о передаче России ракет из Ирана

Украина пока не может подтвердить информацию о возможной передаче Ираном ракет России.
Украинские спецслужбы проверяют информацию о возможной передаче Ираном своих баллистических ракет России.
Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Андрей Черняк, пишет РБК-Украина.
По его словам, такую информацию сейчас не могут однозначно подтвердить, ее проверяют и отслеживают ситуацию.
В то же время источник издания в спецслужбах назвал передачу иранских ракет России маловероятной. И добавил, что пока подобные факты украинскими спецслужбами не фиксировались.
Напомним, 21 февраля издание Reuters сообщило, что Иран, вероятно, отправил России около 400 баллистических ракет класса "земля-земля". По информации источников, речь идет о ракетах Fateh-110, в частности Zolfaghar. Эксперты говорят, что эта ракета способна поражать цели на расстоянии от 300 до 700 км.
Один из иранских источников сообщил, что поставки якобы начались в начале января после завершения встреч в конце прошлого года между иранскими и российскими военными, состоявшимися в Тегеране и Москве. Отмечается, что уже якобы было по меньшей мере четыре поставки ракет и в ближайшие недели будет больше.
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