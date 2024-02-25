Атака на Дніпро: скільки ракет і дронів збили

Російські окупанти вкотре атакували Дніпро ракетами і безпілотниками.
Унаслідок вечірнього обстрілу Дніпра 25 лютого Сили оборони знищили три крилаті ракети і три безпілотники.
Про це повідомляє Повітряне командування "Схід".
Пізніше глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак уточнив, що в небі над областю збили 5 "Шахедів".
Раніше повідомлялося, що російська армія обстріляла село Тягинка у Бериславському районі Херсонської області, унаслідок чого загинуло двоє місцевих жителів.
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