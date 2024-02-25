"Він не переможе в Україні": 20 європейських лідерів надішлють Путіну "дуже чітке" повідомлення

Близько 20 європейських лідерів зберуться в Парижі 26 лютого, щоб надіслати очільнику Кремля Володимиру Путіну повідомлення про європейську рішучість щодо України та протистояти наративу Кремля про те, що Росія обов’язково виграє війну, яка триває вже третій рік.

Про це йдеться у The Guardian.

Президент Франції Еммануель Макрон запросив своїх європейських колег до Єлисейського палацу на робочу зустріч через ескалацію російської агресії за останні кілька тижнів.

"Ми хочемо надіслати Путіну дуже чітке повідомлення, що він не переможе в Україні. Наша мета — розбити цю ідею, яку він хоче, щоб ми повірили, що він якимось чином переможе", — сказав радник президента журналістам під час брифінгу.

Тим часом 25 лютого під час форуму "Україна. Рік 2024" президент України Володимир Зеленський повідомив, що у Путіна є плани до 2030 року. Він бачить себе до 2030 року.

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