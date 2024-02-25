"Он не победит в Украине": 20 европейских лидеров пришлют Путину "очень четкое" сообщение

Эммануэль Макрон пригласил своих европейских коллег в Елисейский дворец.
Около 20 европейских лидеров соберутся в Париже 26 февраля, чтобы отправить главе Кремля Владимиру Путину сообщение о европейской решимости по отношению к Украине и противостоять нарративу Кремля о том, что Россия обязательно выиграет войну, которая продолжается уже третий год.
Об этом говорится в The Guardian.
Президент Франции Эммануэль Макрон пригласил своих европейских коллег в Елисейский дворец на рабочую встречу из-за эскалации российской агрессии за последние несколько недель.
"Мы хотим прислать Путину очень четкое сообщение, что он не победит в Украине. Наша цель — разбить эту идею, которую он хочет, чтобы мы поверили, что он каким-то образом победит", — сказал советник президента журналистам на брифинге.
Между тем, 25 февраля во время форума "Украина. Год 2024" президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что у Путина есть планы до 2030 года. Он видит себя к 2030 году.
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