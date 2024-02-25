РФ атаковала Днепр ракетами, а затем "Шахедами": есть раненые и разрушения

По информации ОВА, пострадали четыре человека.

Поздно вечером, 25 февраля, российские оккупанты снова атаковали Днепр.

Сначала мониторинговые чаты сообщали, что на город двигаются 2 ракеты "Искандер-М" из оккупированного Крыма и 2 авиационные ракеты "Х-59". Затем стало известно об атаке "Шахедов".

Местные в соцсетях сообщали, что слышали в Днепре мощные взрывы.

Мэр города Борис Филатов сообщил, что после обстрелов есть разрушения в частном секторе: крыши, фасады, окна.

"Предварительно, двое раненых. Сохраняем спокойствие и ожидаем полную информацию от ВГА", — отметил он.

Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак добавил, что в результате обстрела в городе повреждены дома, несколько легковых авто, грузовик. По его информации, пострадали четыре человека.

По состоянию на 22.21 в Днепропетровской области снова объявили воздушную тревогу.

Карта воздушных тревог по состоянию на 22.21 25 февраля

Ранее сообщалось, что российская армия обстреляла село Тягинка в Бериславском районе Херсонской области, в результате чего погибли двое местных жителей.

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